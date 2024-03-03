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Российские бойцы сорвали под Угледаром сорвали попытку ротации ВСУ

Минобороны: ВС России сорвали попытку ротации ВСУ под Угледаром

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Пресс-служба Минобороны РФ

Российские части сорвали попытку ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев, передают РИА Новости.

«В ходе ведения активных действий пресечены попытки противника провести ротацию военнослужащих в районе Угледара», — сказал он.

Александр Гордеев обратил внимание, что одновременно удалось уничтожить инженерно-саперную группу в районе Червоного.
По его словам, за сутки авиация и артиллерия ликвидировала на Южнодонецком направлении 16 пунктов временной дислокации, четыре пункта управления дронами и склад боеприпасов ВСУ.

Накануне Минобороны РФ сообщило о сбитых за сутки БПЛА и ракетах украинских войск. По данным ведомства, в зоне специальной военной операции (СВО) уничтожили 107 украинских беспилотников. Часть дронов удалось перехватить в районе населенных пунктов Павловка и Ясиноватая в ДНР.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.

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