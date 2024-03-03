Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США предрекли сроки отправки войск на Украину

Миллиардер Сакс: Байден отправит войска на Украину в случае переизбрания

close
100%
Rod Lamkey/Global Look Press

Президент Джо Байден направит военнослужащих армии США на Украину, если его переизберут на второй срок. Такой прогноз в соцсети X сделал американский миллиардер Дэвид Сакс.

«Первоначально Байден выступал против отправки (истребителей. – ред.) F-16, танков Abrams и дальнобойных ракет на Украину», --написал он.

Сакс обратил внимание, что глава Белого дома аргументировал свой отказ опасностью начала третьей мировой войны. Но, в конце концов, все вооружение и технику Байден уже передал Киеву.

США не нарушили «единственное табу» — не отправляли на Украину сухопутные войска. Но президент Франции Эммануэль Макрон уже поднял эту тему. Кроме того, «ежедневно» поступает информацию о том, что спецподразделения НАТО уже действуют на Украине.

Американский миллиардер пояснил, что Байден не может посылать в зону конфликта солдат до выборов, потому что это «было бы слишком непопулярно».

«Но я не сомневаюсь: если он переизберется <…>, он отправит <…> войска на Украину», — заявил Сакс.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами