В США предрекли сроки отправки войск на Украину

Президент Джо Байден направит военнослужащих армии США на Украину, если его переизберут на второй срок. Такой прогноз в соцсети X сделал американский миллиардер Дэвид Сакс.

«Первоначально Байден выступал против отправки (истребителей. – ред.) F-16, танков Abrams и дальнобойных ракет на Украину», --написал он.

Сакс обратил внимание, что глава Белого дома аргументировал свой отказ опасностью начала третьей мировой войны. Но, в конце концов, все вооружение и технику Байден уже передал Киеву.

США не нарушили «единственное табу» — не отправляли на Украину сухопутные войска. Но президент Франции Эммануэль Макрон уже поднял эту тему. Кроме того, «ежедневно» поступает информацию о том, что спецподразделения НАТО уже действуют на Украине.

Американский миллиардер пояснил, что Байден не может посылать в зону конфликта солдат до выборов, потому что это «было бы слишком непопулярно».

«Но я не сомневаюсь: если он переизберется <…>, он отправит <…> войска на Украину», — заявил Сакс.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.