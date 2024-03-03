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Украинской армии предрекли экстремальный дефицит боеприпасов

Эксперт Меркурис: оборона ВСУ на фронте начнет рушиться из-за нехватки снарядов

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Reuters

Украинская армия потерпит крах из-за острой нехватки снарядов. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

»<…> украинские оборонительные линии начнут рушиться уже летом», — подчеркнул эксперт.

По его словам, такой прогноз сделали на основании сообщений, что у Украины хватит арсенала только для того, чтобы продержаться до июня. Затем дефицит боеприпасов перейдет в экстремальную студию.

В конце февраля стало известно, что ежедневное продвижение российских военных по территориям Украины вызывает тревожные чувства, Украина без возобновления помощи от США будет оставаться в невыгодном положении. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, По Киеву крайне необходима помощь США в текущей ситуации, иначе положение для властей Украины продолжит ухудшаться.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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