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Кадыров оценил работу Путина в период СВО

Кадыров: Путин провел титаническую работу над безопасностью РФ в условиях СВО

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Пресс-служба президента РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров оценил работу президента России Владимира Путина во время спецоперации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Мы являемся свидетелями той титанической работы, которую проводит наш национальный лидер, <…> Путин по укреплению России», — написал Кадыров.

По его словам, глава государства значительно повысил уровень обеспечения безопасности, улучшил социально-экономическое положение страны, что положительно отразилось на благосостоянии граждан.

Кадыров обратил внимание, что выборы президента РФ пройдут в условиях сложной геополитической обстановки и проходящей специальной военной операции.

До этого глава Чечни рассказал, какой будет явка на выборах президента России в Чечне. Он выразил уверенность, что в этом году невероятная явка будет.

2 марта стало известно, что в Москве началось тестовое голосование перед выборами президента Российской Федерации.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».

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