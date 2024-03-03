В Ясиноватой обнаружили двигатель и часть ракеты HIMARS

Двигатель и хвостовую часть американской ракеты HIMARS, сбитую российской ПВО, обнаружили в Ясиноватой в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК.

»<…> была обнаружена хвостовая часть <…> от ракеты, выпущенной украинскими военными из американской РСЗО HIMARS», — уточнили в представительстве.

Накануне российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили пять крылатых ракет Storm Shadow и семь реактивных снарядов от систем залпового огня HIMARS.

В конце февраля армия Украины ударила из HIMARS по ресторану в Донецке, где шла свадьба. По словам очевидцев, на тот момент в заведении находились примерно 50-60 человек.

Перед этим ВСУ вновь нанесли удар по Донецку. Они выпустили два снаряда по Ворошиловскому району из РСЗО, предположительно HIMARS.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.