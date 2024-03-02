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Российские войска уничтожили самоходную гаубицу Zuzana

Минобороны: ВС РФ уничтожили самоходную гаубицу Zuzana словацкого производства

Российские войска уничтожили 155-мм колесную самоходную гаубицу Zuzana словацкого производства. Об этом сообщает Минобороны России, опубликовавшее кадры ликвидации орудия.

Согласно сообщению ведомства, операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Днепр» выявили огневую позицию 155-мм артиллерийской установки. Ее координаты были переданы операторам БПЛА «Ланцет». Затем точным ударом беспилотника словацкая гаубица была уничтожена.

«После попадания в самоходной артиллерийской установке воспламенились пороховые заряды, что привело к детонации снарядов и уничтожения орудия», — рассказали в Минобороны РФ.

29 февраля сообщалось, что российские самоходные гаубицы «Гиацинт-С» ЦВО уничтожили взводный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении.

28 апреля российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Петровское на Авдеевском направлении.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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