МО РФ: Су-35С ВКС РФ не дают самолетам ВСУ взлететь с аэродромов

Минобороны РФ сообщило, что истребители Су-35С ВКС РФ самим своим выходом на боевое дежурство не дают самолетам ВСУ взлететь с аэродромов в ходе выполнения боевых задач на Авдеевском направлении. Об этом пишет РИА Новости.

«Любая воздушная цель при попытке взлететь будет тут же обнаружена и уничтожена», — подчеркнули в ведомстве.

Целью вылета этих истребителей на дежурство названо патрулирование и прикрытие действий самолетов и вертолетов армейской авиации при ударах по военным объектам и технике ВСУ.

До этого ВС России взяли под контроль три поселка — Ласточкино, Северное и Петровское — на Авдеевском направлении. В министерстве обратили внимание, что за неделю ВС РФ удалось отразить 48 контратак штурмовых групп в в ДНР. При этом украинская сторона потеряла 45 боевых бронированных машин, 83 автомобиля, а также 26 орудий полевой артиллерии.

Ранее «Ростех» раскрыл причину рекордной дальности истребителя Су-35С.