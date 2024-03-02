В Харькове произошли взрывы

Несколько взрывов раздалось в Харькове. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Подробностей нет.

Незадолго до этого сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской и Николаевской областях Украины.

1 марта в Николаеве и Херсоне произошли взрывы.

Вооруженные силы России стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.