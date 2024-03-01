Постпред Японии в ООН прокомментировал возможную отправку военных на Украину

Постоянный представитель Японии при Организации Объединенных Наций (ООН) Кадзуюки Ямадзаки заявил, что не слышал, чтобы Токио собирался отправлять военных на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что не слышал из Токио о возможности отправки Сил самообороны Японии на территорию Украины.

До этого стало известно, что Париж рассматривает возможность разрешить спецназу и другим военным подразделениям пересекать границу Украины.

При этом присутствие на Украине вооруженных сил Франции Парижем отрицается. Официально спецназ страны, который подчиняются генштабу, не пересекает украинскую границу.

Данный шаг рассматривается как средство создания «стратегической дилеммы» для России. Французское военное присутствие помогло бы защитить некоторые территории Украины и ограничить удары со стороны РФ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посчитал не совсем верными мысли о том, что США пытаются дистанцироваться от заявления французского президента Эммануэля Макрона о возможности отправки западных войск на Украину.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.