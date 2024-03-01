Украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на заправку в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал регион. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора.

Старовойт подчеркнул, что БПЛА сбросил взрывное устройство в селе Крупец Рыльского района. При атаке никто не пострадал, осколками было повреждено оборудование автозаправочной станции и два личных автомобиля.

Губернатор добавил, что собственникам будет оказана помощь в ремонте и восстановлении имущества.

Накануне в министерстве обороны Российской Федерации заявили, что российские средства ПВО около 22.00 мск 29 февраля уничтожили БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Курской области.

По данным министерства, для ликвидации беспилотника были задействованы дежурные средства ПВО, расположенные на территории российского региона.

Утром 29 февраля средства ПВО от Минобороны также уничтожили над Курской областью дрон, запущенный украинскими военными.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский рассказал, что мешает Киеву перенести боевые действия на территорию РФ.