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В Севастополе не зафиксировали повреждений инфраструктуры из-за атаки

Развожаев: повреждений инфраструктуры в Севастополе из-за атаки не зафиксировали

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Владимир Песня/РИА Новости

Инфраструктура в Севастополе в результате атаки на город повреждений не получила. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Оперативные городские службы не фиксируют никаких повреждений инфраструктуры в Севастополе», — написал он.

Губернатор уточнил, что дым в районе внутреннего рейда, Севастопольской и Южной бухт — это табельное средство маскировки.

Накануне Михаил Развожаев заявлял, что в городе работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Глава города призывал граждан сохранять спокойствие, а также соблюдать меры безопасности.

Днем 1 марта в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил Развожаев, опубликовав соответствующий пост в 15:34 мск.

Незадолго до этого министерство обороны РФ заявило об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в небе над Белгородской областью. В ведомстве уточнили, что средства ПВО сбили дрон самолетного типа.

Ранее в СК РФ раскрыли количество дел, возбужденных в связи с атаками дронов на регионы страны.

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