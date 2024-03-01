В Белгородской области перехватили украинский беспилотник

Украинские войска предприняли неудачную попытку атаковать Белгородскую область при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

По данным ведомства, днем 1 марта в регионе сработали дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО). В результате средства защиты сбили в небе дрон самолетного типа, говорится в заявлении.

«Около 14:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА <...> по объектам на территории Российской Федерации», — уточняется в публикации.

До этого военное ведомство страны сообщило об уничтожении четырех беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской и Нижегородской областях. В пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что ночью под Белгородом был нейтрализован один украинский дрон. Еще три летательных аппарата перехватили под Нижним Новгородом.

Вечером 29 февраля в Курске и Курском районе была объявлена ракетная опасность. Особый режим ввели в 21:38 мск и отменили только на следующий день.

Ранее в СК РФ раскрыли количество дел, возбужденных в связи с атаками дронов на регионы страны.