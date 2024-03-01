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Медведев призвал оптимизировать структуру себестоимости вооружений в РФ

Медведев: в РФ надо скорее оптимизировать структуру себестоимости вооружений

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Алексей Майшев/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости оптимизировать структуру себестоимости российских вооружений. Его слова передает РИА Новости.

Медведев 1 марта провел заседание рабочей группы по проверке обоснованности ценообразования продуктов, предназначенных для армии страны. Во время встречи он отметил, что власти должны проанализировать существующую структуру расходов на производство военной техники и боеприпасов. При этом, по словам заместителя главы СБ РФ, государству надо свести к минимуму непроизводственные расходы в рамках создания оружия.

«Нужно будет добиться оптимизации структуры себестоимости вооружений, особо востребованных средств поражения и другой военной техники в ходе специальной военной операции», — добавил Медведев.

Он подчеркнул, что завершить этот процесс необходимо в самые сжатые сроки.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков анонсировал совещание российского президента Владимира Путина с членами Совета безопасности страны. Представитель главы государства уточнил, что мероприятие запланировано на 1 марта на середину дня.

Ранее в Чеченской Республике рассказали о планах производить минометные багги.

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