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В Германии допустили передачу ВСУ ста дальнобойных ракет Taurus

Инспектор ВВС бундесвера Грефе допустил передачу ВСУ ста ракет Taurus

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Shutterstock

В бундесвере допустили передачу Киеву 100 ракет Taurus. Об этом говорится в тексте разговора, который опубликовала в своем Telegram-канале главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Если сейчас канцлер решит, что мы должны поставлять ракеты, они будут передаваться из бундесвера», — заявил начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе.

Высокопоставленный офицер уточнил, что боеприпасы будут готовы к применению через восемь месяцев.

По словам его собеседника, инспектора BBC бундесвера Герхартца, 50 ракет собираются включить в первый транш и еще столько же — во второй.

До этого в Кремле отреагировали на обсуждение офицерами бундесвера ударов по Крымскому мосту

В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, где офицеры немецкого бундесвера обсуждают удары по Крымскому мосту.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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