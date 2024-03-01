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Германия намеревалась обратиться к Британии по вопросу поставок ракет ВСУ

Симоньян: бундесвер хотел обратиться к Лондону по поставке ракет для ВСУ

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что бундесвер ФРГ обсуждал возможность обратиться к Великобритании по вопросу поставок ракет Вооруженным силам Украины и обучению военнослужащих. Соответствующий пост опубликован на странице журналистки во «ВКонтакте».

«Возможно, нам придется обратиться по этим вопросам к британцам, воспользоваться их ноу-хау. Мы можем передавать им базы данных, спутниковые снимки, станции планирования. Кроме поставок самих ракет, которые у нас имеются, все остальное может поставляться промышленностью или IABG», — приводит Симоньян слова начальника отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе.

Инспектор BBC бундесвера Герхартц ответил на это, что «англичане были там» и оснастили самолеты. По его словам, ракетные системы не сильно различаются, их можно использовать и для ракет Taurus.

До этого Симоньян заявила, что в бундесвере обсуждали удар по Крымскому мосту и складу с боеприпасами.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что атаки на Крымский мост делают США и их союзников спонсорами терроризма.

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