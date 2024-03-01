ВСУ попытались атаковать беспилотниками Белгородскую область

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В российском военном ведомстве пояснили, что 1 марта около 13:30 удалось пресечь попытку украинских военных атаковать российскую территорию. Со стороны Украины запустили два БПЛА самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены», — отметили в министерстве.

В ночь на 1 марта ПВО уничтожила и перехватила дроны под Белгородом и Новгородом. В Минобороны обратили внимание, что украинские беспилотники были самолетного типа.

До этого в пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что ВС России сбили более 60 украинских беспилотников за сутки.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.