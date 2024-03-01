ВС РФ нанесли 23 групповых удара по ВПК Украины

Вооруженные силы России в период с 24 февраля по 1 марта нанесли 23 групповых удара высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и дронами по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) на территории Украины. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, удары осуществлялись по объектам ВПК, производящим разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты, арсеналам и базам горюче-смазочных материалов для техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, российские войска поразили пункты дислокации подразделений ВСУ, «формирований националистов» и иностранных наемников. В оборонном ведомстве подчеркнули, что все намеченные цели были уничтожены.

Также Минобороны РФ сообщило, что российские военные средствами противовоздушной обороны за прошедшую неделю сбили два украинских истребителя МиГ-29 и штурмовик Су-25.

Кроме того, войска РФ взяли под контроль три поселка под Авдеевкой в Донецкой народной республике.

Ранее в Минобороны заявили, что Россия в ходе СВО демилитаризует страны НАТО.