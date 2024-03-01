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Российские военные взяли под контроль три поселка под Авдеевкой

Минобороны: ВС России взяли под контроль три поселка на Авдеевском направлении

Российская армия на Авдеевском направлении взяла под контроль населенные пункты Ласточкино, Северное и Петровское. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населенные пункты <…> Донецкой народной республики и продолжили продвижение в западном направлении», — уточнили в ведомстве.

Российские бойцы поразили скопление живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Нетайлово, Очеретино, Майорск и Розовка ДНР.

В министерстве обратили внимание, что удалось отразить 48 контратак штурмовых групп в в ДНР. За неделю противник лишился свыше 2600 военнослужащих, 23 танка, 45 боевых бронированных машин, 83 автомобиля, а также 26 орудий полевой артиллерии.

Накануне стало известно, что российские военные заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении.

Ранее на Украине назвали сложной задачей вывод войск из Авдеевки.

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