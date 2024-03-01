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В ДНР уничтожена колонна бронетехники и личного состава ВСУ

Советник главы ДНР Кимаковский: под Часовым Яром в ДНР уничтожена колонна ВСУ

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Alex Babenko/AP

Колонна бронетехники и личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожена под Часовым Яром. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Российские войска накрыли колонну бронетехники и личного состава вооруженных формирований Украины под Часовым Яром. Противник пытался замаскироваться, но не получилось», — сказал он.

По словам Кимаковского, в результате точных ударов ВС РФ удалось уничтожить несколько единиц бронетехники и около двух десятков военнослужащих.

Накануне советник главы ДНР Ян Гагин заявлял о боях на ближних подступах к городу Часов Яр, который контролируют Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Город Часов Яр находится в 15 км к западу от Артемовска.

До этого экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон заявлял, что Вооруженные силы Украины после потери города Авдеевки в ДНР оказались в растерянности и не могут противостоять стремительному продвижению российских войск по всей линии фронта

Ранее в Пентагоне назвали сдачу Авдеевки предвестником дальнейших поражений ВСУ.

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