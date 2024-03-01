Бойцы уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ уничтожили группу украинской пехоты в укрытии на Артемовском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что российские военнослужащие применили 120-мм самоходные орудия 2С9 «Нона-С».

«<…> Разведчики-десантники обнаружили взводный опорный пункт с засевшими в нем украинскими националистами», — отметили в министерстве.

Координаты позиций в оперативном порядке передали на пункт управления артиллерией. Экипажи орудий «Нона» совершили марш на огневые позиции и ликвидировали опорные пункты, где засели украинские солдаты.

Накануне две роты ВСУ уничтожили вакуумной бомбой весом полторы тонны. ВКС России нацелили удар на промзону на Луганском направлении, где располагался пункт временной дислокации подразделений ВСУ. По данным разведки, противник потерял две роты с более чем 250 военнослужащими.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.