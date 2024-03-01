В Запорожье рассказали о преимуществе российской армии над ВСУ

Российская артиллерия доминирует на Запорожском фронте над своими украинскими противниками. Об этом РИА Новости заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Очевидно чувствуется наше преимущество в вооружении, особенно в артиллерии. Потому что сегодня противник абсолютно не в состоянии достойно огрызаться, и это, конечно, дает нам перспективы, дает нам возможности», — заявил Балицкий.

Он добавил, что речь идет о боестолкновениях в районе Работино и Вербового.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ежедневное продвижение российских военных по территориям Украины вызывает тревожные чувства, а Украина без возобновления помощи от США будет оставаться в невыгодном положении.

По словам Остина, Киеву крайне необходима помощь США в текущей ситуации, иначе положение для властей Украины продолжит ухудшаться.

Ранее в США оценили шансы на конфликт с Россией в случае поражения Украины.