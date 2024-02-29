Журналисты раскрыли, что делают британские военные на Украине

Находящиеся на Украине британские военные обеспечивают безопасность дипломатов Соединенного Королевства и помогают в подготовке бойцов ВСУ. Об этом сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на канцелярию премьер-министра Риши Сунака.

Представитель британского премьера отметил, что речь идет об «очень небольшом» количестве военнослужащих.

Кроме этого, сотрудника премьерской канцелярии попросили прокомментировать тезисы из послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, которые касаются НАТО и Украины. Чиновник ответил, что пока с ними не ознакомился, но Лондон продолжает «полностью поддерживать» Киев.

До этого британская газета Financial Times, ссылаясь на анонимного европейского высокопоставленного военного чиновника, написала, что на Украине присутствует западный спецназ.

Ранее Путин заявил, что иностранные наемники в ВСУ несут потери «из-за своей глупости».