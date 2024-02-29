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Шойгу заявил, что Россия готова встретить любого противника

Шойгу: у России есть все, чтобы встретить любого противника

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Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что РФ обладает всеми необходимыми средствами, чтобы дать отпор любому противнику. Об этом он сказал в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

«У России есть все, чтобы встретить любого противника, любого врага, который посягнет на нашу территорию», — заявил Шойгу.

Также Шойгу заявил, что вооружение, которое есть у России, призвано показать Западу, что с РФ лучше не связываться. Он отметил, что на Западе за последнее время наговорили «много глупостей».

В своем послании Федеральному собранию 29 февраля президент России Владимир Путин назвал «бредом» заявления о так называемых планах Москвы напасть на страны Европы. Президент России также назвал «вбросами» заявления о планах РФ по размещению ядерного оружия в космосе. По его словам, эти заявления озвучивают для того, чтобы втянуть страну в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно США.

Ранее Путин заявил, что сегодня Россия отстаивает свои суверенитет и безопасность.

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