Над Крымом сбили украинский дрон

Над Крымом сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В министерстве рассказали, что около 15:45 мск Украина предприняла попытку совершить террористическую атаку с помощью дрона самолетного типа по объектам на российской территории.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым», — добавили в МО.

До этого, около 12:50 мск, аналогичную атаку силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили над Белгородской областью. А утром сообщалось об уничтожении БПЛА над Курской областью.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что войска РФ в будущем получат новые беспилотные летательные аппараты, управление которыми осуществляется с использованием искусственного интеллекта (ИИ). По словам главы Минобороны, внедрении ИИ должно повысить эффективность применения дронов на поле боя.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.