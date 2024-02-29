Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Над Крымом сбили украинский дрон

Минобороны России сообщило об уничтожении украинского дрона над Крымом

close
100%
Shutterstock

Над Крымом сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В министерстве рассказали, что около 15:45 мск Украина предприняла попытку совершить террористическую атаку с помощью дрона самолетного типа по объектам на российской территории.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым», — добавили в МО.

До этого, около 12:50 мск, аналогичную атаку силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили над Белгородской областью. А утром сообщалось об уничтожении БПЛА над Курской областью.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что войска РФ в будущем получат новые беспилотные летательные аппараты, управление которыми осуществляется с использованием искусственного интеллекта (ИИ). По словам главы Минобороны, внедрении ИИ должно повысить эффективность применения дронов на поле боя.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами