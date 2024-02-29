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Шойгу объяснил значение вооружения РФ для Запада

Шойгу назвал глупостями недавние заявления Запада о России и ядерном оружии

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Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что вооружение, которое есть у России, призвано показать Западу, что с РФ лучше не связываться. Его слова по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию передает ТАСС.

Шойгу отметил, что на Западе за последнее время наговорили «много глупостей».

«У них, по-моему, так: утром встал, посмотрел, «чего бы мне такого сегодня брякнуть?». То про размещение ядерного оружия в космосе, то угроза тому, то этому. Слушайте, сегодня ясно, четко отвечено: у нас это [вооружение] есть, это должно представлять для вас не просто угрозу, а это должно привлекать внимание, потому что с нами лучше не связываться», — сказал глава Минобороны РФ.

В своем послании Федеральному собранию Путин назвал «бредом» заявления о так называемых планах Москвы напасть на страны Европы.

Президент России также назвал «вбросами» заявления о планах РФ по размещению ядерного оружия в космосе.

До этого военный эксперт Борис Рожин заявлял, что противоречия между Россией и странами НАТО слишком кардинальные, поэтому кризиса в отношениях с альянсом не избежать. По его мнению, шаг за шагом развивается эскалация конфликта, а от прямого столкновения и открытой войны стороны удерживает ядерный арсенал.

Ранее главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен призвали выйти из ЕС и НАТО после заявления о войне с Россией.

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