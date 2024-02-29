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На Западе признали, что инициатива на Украине перешла к России

Newsweek: инициатива на Украине полностью перешла к России

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Алексей Майшев/РИА Новости

Без военной помощи Украине от стран Запада инициатива в конфликте окончательно перейдет к России. Об этом пишет Newsweek.

Издание отмечает, что после установления контроля над Авдеевкой в ДНР российские силы сохранили наступательную динамику и продолжают добиваться успехов на поле боя.

По данным американского Института изучения войны, ВС РФ используют тактические возможности, открывшиеся в результате взятия под контроль города, и достаточно успешно пытаются продвинуться вперед в его окрестности.

Российским войскам помогает ощутимое превосходство над ВСУ «по численности и вооружению по всему фронту», а также тот факт, что Украина «сильно отстала» в укреплении своих оборонных линий, говорится в статье.

До этого министр сухопутных войск США Кристин Уормут на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group) заявила, что в США видят способность России восстановить свой оборонно-промышленный комплекс (ОПК), несмотря на санкции против страны.

Ранее в Минобороны заявили, что Россия в ходе СВО демилитаризует страны НАТО.

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