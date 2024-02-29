В Нидерландах создали петицию против отправки военных страны на Украину

Нидерландская партия «Форум за демократию» (FvD) создала петицию с призывом не допустить отправки военнослужащих королевства в зону украинского конфликта. Об этом сообщается на сайте политического объединения.

Соответствующая петиция была опубликована вечером 28 февраля. При этом всего за час с момента размещения коллективного обращения в сети его подписали более 10 тыс. человек.

«Мы должны предотвратить это (отправку армии Нидерландов на Украину — «Газета.Ru») любой ценой. Мы не должны позволить голландским военным сражаться <...> в непреодолимой войне против РФ», — говорится в тексте петиции.

Также авторы коллективного обращения подчеркнули, что сейчас как никогда важно призывать стороны конфликта к миру.

До этого крайне правая «Партия свободы» (PVV), которая победила на выборах в парламент Нидерландов, проголосовала против предоставления Украине дополнительной финансовой помощи. По данным газеты Volkskrant, четверо представителей политического объединения не одобрили поправку в бюджет страны о выделении €2 млрд на поддержку Киева. Однако проект все равно был принят, так как получил достаточную поддержку от других партий.

Ранее в Амстердаме прошла акция протеста против поставок оружия в зону украинского конфликта.