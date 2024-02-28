ХАМАС и Израиль достигли соглашения по вопросу о доставках гумпомощи

ХАМАС и Израиль достигли принципиального согласия по вопросу о доставках гумпомощи в сектор Газа. Об этом пишет Al Arabiya, передает ТАСС.

Детали соглашения не приводятся, однако его заключение подтвердил представитель ХАМАС.

До этого в ХАМАС получили предложение Франции о перемирии в секторе Газа на 40 дней.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. 24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу, а закончилось утром 1 декабря. За неделю действия перемирия ХАМАС освободил 110 пленных заложников.

Ранее Израиль анонсировал поездку делегации в Катар для обсуждения сделки с ХАМАС.