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Латвия допустила отправку своих войск на Украину

Tagesschau: Латвия поддержит отправку войск на Украину в случае одобрения НАТО

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Latvijas armija/Flickr

Латвия готова рассмотреть возможности отправки войск на Украину, если члены Североатлантического альянса (НАТО) придут к консенсусу по данному вопросу. Об этом сообщил представитель минобороны Латвии, чьи слова приводит телеканал Tagesschau.

«Если между союзниками по НАТО будет соглашение об отправке войск на Украину, Латвия рассмотрит возможность участия», – сообщил представитель министерства обороны балтийской страны.

По его словам, Рига продолжает рассматривать множество различных вариантов усиления поддержки Киева и принципиально не против размещения западных сухопутных войск на Украине.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вопрос отправки войск Евросоюза на Украину обсуждался лидерами западных стран, но консенсус еще не достигнут. После этого в ДНР заявили, что заявление Макрона является попыткой легализовать присутствие наемников на Украине.

Ранее в Госдуме прокомментировали слова французского президента об отправке на Украину европейских войск.

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