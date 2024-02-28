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Медведев призвал обеспечить ВС РФ зенитными ракетами

Медведев призвал производителей РСЗО ускорить поставки ракет в ВС РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал российских производителей зенитных систем обеспечить российскую армию ракетами. Об этом сообщает ТАСС.

«ВС РФ должны быть достаточно обеспечены зенитными ракетами на фоне поставок новых вооружений Киеву», – сказал Медведев.

До этого глава минобороны РФ Сергей Шойгу потребовал ускорить поставки техники в войска.

28 февраля зампред Совбеза заявил, что «наследнички Бонапарта» несут «лютую и крайне опасную пургу» про высадку войск некоторых стран НАТО в Киеве.

Накануне Медведев после слов президента Франции Эммануэля Макрона о возможном появлении войск НАТО на Украине заявил, что у французского лидера «произошло недержание речи».

Ранее в США заявили о лидерстве РФ в производстве зенитных ракет.

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