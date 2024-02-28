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ВСУ попытались атаковать беспилотником Белгородскую область

МО РФ: российские силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

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Станислав Красильников/РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В российском военном ведомстве пояснили, что 28 февраля около 16:00 удалось пресечь попытку украинских военных атаковать российскую территорию. Со стороны Украины запустили беспилотник самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский <…> аппарат уничтожен», — отметили в министерстве.

За последние сутки украинская армия около 80 раз атаковала территорию Белгородской области, сообщил RT.

Накануне стало известно, что над Белгородской областью ликвидировали шесть снарядов ВСУ. Согласно сообщению ведомства, ракеты сбили 26 февраля около 21:20.

До этого в пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что ВС России сбили более 60 украинских беспилотников за сутки.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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