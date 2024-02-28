Власти Севастополя объяснили громкие звуки в городе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале объяснил громкие звуки в городе.

«Громкие звуки — это флот проводит тренировку по ППДО, в том числе с применением стрелкового оружия. Также запланированы учения в разных воинских частях города ориентировочно до 17:00», — поделился глава города.

Он добавил, что обстановка в Севастополе спокойная.

До этого Развожаев также сообщал, что громкие звуки, которые было слышно в центре Севастополя, связаны с тренировкой флота.

Тренировка включала применение стрелкового оружия в районе Северного и Южного молов.

26 февраля Развожаев предупреждал жителей Севастополя об учениях флота.

Он отметил, что тренировки проходят в районе Северного и Южного молов. В рамках учений российские военнослужащие, в том числе, используют стрелковое оружие.

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