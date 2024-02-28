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В МИД РФ анонсировали суды над командирами среднего звена ВСУ

Мирошник: в ближайшее время могут пройти суды над командирами среднего звена ВСУ

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

В ближайшее время могут начаться судебные процессы над командирами среднего звена украинских войск. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости

«Я думаю, что в ближайшее время будут условия для судов, которые определят меру ответственности командирам среднего звена», — сказал Мирошник.

Он подчеркнул, что военнослужащие не только выполняли преступные приказы, но и сами давали преступные поручения. По словам Мирошника, следующим этапом должен стать «суд над политическим режимом», который обрек свою страну на уничтожение.

Дипломат пояснил, что, скорее всего, этот судебный орган будет базироваться на российском уголовном кодексе, но с участием международного сегмента. Это внесет прозрачность и обеспечит участие представителей разных стран в суде над «новым проявлением неонацизма».

До этого в МИД РФ заявили, что Украину переделывают под международную военную компанию.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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