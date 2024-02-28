Российские военные замечали спецназовцев НАТО в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал командир одного из штурмовых подразделений добровольческого корпуса, находящегося на Артемовском направлении.

По словам военного, иностранцы встречаются среди наводчиков западного оружия, связистов, летчиков, военных консультантов. Он добавил, что такого количества качественных пилотов у Вооруженных сил Украины никогда не было.

«Они постоянно тут. Раньше их пытались добровольцами и наемниками представить, но постепенно все становится на свои места. Под Богдановкой наши ребята группу таких спецов уничтожили, и оборона на этом участке посыпалась, украинцы дера дали», — поделился командир подразделения добровольцев.

Он также добавил, что бойцы НАТО имеют высокую подготовку, но не способны выдерживать долгосрочный прессинг.

До этого французский наемник, который несколько месяцев назад воевал в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил, что раненых украинских бойцов не эвакуируют с поля боя.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.