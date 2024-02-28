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Стоимость биткойна превысила $58 тыс.

Стоимость биткойна превысила $58 тыс. впервые с 25 ноября 2021 года

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Depositphotos

Стоимость биткойна во время торговой сессии поднималась на 3,84%, до $58,215 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

По данным на 11:00 (мск) биткойн ускорил рост до $58,618 (+4,29%).

В последний раз стоимость биткойна была выше $57 тыс. 1 декабря 2021 года. С 26 февраля его стоимость выросла более чем на $7 тыс.

В начале февраля издание Blockwoks сообщало, что крупнейшие американские майнеры были вынуждены значительно сократить производство биткоинов (BTC) в январе из-за неблагоприятных погодных условий.

Весной 2023 года Россия вышла на второе место в мире по майнингу криптовалют. Лидером остаются США.

В конце августа 2023 года объем торговли биткойнами вышел на рекордные минимумы. Глава отдела исследований CryptoQuant Хулио Морено пояснил, что объемы торгов снижаются на «медвежьих» рынках по мере ухода розничных инвесторов. Он отметил, что это произошло в течение прошлого года на большинстве криптобирж. Также на тренд повлияли регулятивные меры США в отношении криптовалют в сочетании с окончанием банковского кризиса в мае. В совокупности данные факторы привели к уходу маркетмейкеров и трейдеров с рынка.

Российский майнер назвал четыре последствия этого ограничения Binance.

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