Российская военная авиация нанесла серию ударов по целям в Одессе

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли серию ударов по целям в Одессе. Об этом сообщили в Telegram-канале «Военный обозреватель».

По данным канала, в городе слышали множественные детонации. Предположительно, авиация поразила склад ракетно-артиллерийского вооружения в порту Южный.

До этого в городе взрывы были слышны ночью 28 февраля. Также, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога прозвучала в Одесской, Николаевской, Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики (ДНР) и Херсонской области.

Накануне стало известно о серии взрывов в украинском городе Полтава. 27 февраля глава администрации Запорожской области в украинской системе власти Иван Федоров сообщил о взрыве в городе Запорожье.

Вооруженные силы России стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.