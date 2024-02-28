Украинские военные заметили НЛО

Украинские военные в феврале сообщили о том, как наблюдали НЛО. Об этом написала британская газета Daily Mail, ссылаясь на запись, сделанную 406-м батальоном Вооруженных Сил Украины.

«Абсолютно бесшумный НЛО в форме диска был зафиксирован на камеру украинскими военными», — говорится в материале издания. Отмечается, что объект был замечен над зоной боевых действий.

Запись была сделана при помощи дрона Mavic от компании DJI, сообщает газета. Представитель DJI заявил изданию, что компания не может объяснить природу объекта, зафиксированного украинскими военными, однако он признал, что это может быть связано с техническими неполадками.

«Мы обратили внимание на ошибку на видеозаписи», — добавил он. Но конкретизировать технический дефект не стал.

В январе в конгрессе США приняли законопроект о рассекречивании документов об НЛО. В соответствии с законом, принятым после широкой дискуссии, возможна публикация документов, за последние 25 лет касавшихся «неопознанных аномальных феноменов, технологий неизвестного происхождения и нечеловеческого разума».

При этом закон предоставляет право американскому президенту по соображениям национальной безопасности не снимать гриф секретности с некоторых материалов.

Ранее в Польше заявили о выходе черного НЛО из воздушного пространства страны.