На Украине присутствует западный спецназ. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на европейского высокопоставленного военного чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

«Все знают, что на Украине присутствует западный спецназ, об этом просто не заявляли официально», — сказал чиновник.

По его словам, недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки на Украину войск западных стран было направлено на «создание сдерживания и неопределенности» в отношениях с Российской Федерацией.

26 февраля Макрон допустил возможность отправки войск стран Евросоюза на Украину. Он сообщил, что возможность отправки сухопутных войск стран ЕС на Украину обсуждали на конференции в Париже.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отправка военнослужащих НАТО в зону боевых действий на Украине приведет к столкновению альянса с Россией.

Ранее Путин заявил, что иностранные наемники в ВСУ несут потери «из-за своей глупости».