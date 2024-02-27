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В США высказались насчет сроков поставки истребителей на Украину

В США считают, что истребители F-16 прибудут на Украину в этом году

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Depositphotos

Многоцелевые легкие истребители F-16 прибудут на Украину в 2024 году. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге, передает ТАСС.

«Мы прогнозируем, что F-16 будут поставлены в этом году», — заявил Райдер.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Представитель американского оборонного ведомства не стал уточнять, когда именно самолеты из разных стран НАТО прибудут на Украину.

F-16 — американский истребитель, который стоит на вооружении многих стран Североатлантического альянса.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж в настоящее время не ведет переговоры о возможности поставок Украине своих истребителей Mirage.

Российский военный эксперт Алексей Леонков заявил, что французские истребители Mirage 2000, которые захотела получить Украина, не способны помочь ей в боевых действиях.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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Операция на Украине
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