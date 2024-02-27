МИД Франции допустил присутствие западных военных на Украине

Франция допускает присутствие западных военных на территории Украины для оказания некоторых видов помощи, однако это присутствие не подразумевает их участие в конфликте. Об этом заявил французский министр иностранных дел Стефан Сежурне, пишет ТАСС.

«Мы должны предусмотреть новые действия для поддержки Украины, которые бы отвечали конкретным запросам. Я говорю в частности о разминировании, киберугрозах, производстве оружия на месте, на территории Украины», — сказал он.

Он пояснил, что для этих действий западных военных, которые не будут участвовать в боевых действиях, пишет RT.

27 февраля президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что возможность отправки сухопутных войск стран Евросоюза на Украину обсуждали на конференции в Париже.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отправка военнослужащих Североатлантического договора (НАТО) в зону боевых действий на Украине приведет к столкновению альянса с Россией.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Франции не отдает себе отчет в своих словах об отправке французских военных на Украину. По ее словам, еще три месяца назад в МИД Франции отрицали всяческую возможность участия страны в рекрутировании военных на Украине.

До этого страны — члены НАТО подписали контракты на $10 млрд для обеспечения новых военных поставок Украине.

Ранее во Франции рассказали, сколько украинских солдат обучат в 2024 году.