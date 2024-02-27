Экс-подполковник США считает, что танки Abrams не повлияют на ситуацию на Украине

Американские танки Abrams, которыми начали пользоваться солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции, не смогут оказать значительного влияния на ситуацию на Украине. Таким мнением с РЕН ТВ поделился экс-подполковник армии США Эрл Расмуссен.

По его словам, российская армия уже привыкла к танкам, поэтому они кардинально не изменят ход событий. Расмуссен отметил, что ранее уже были уничтожены немецкие танки Leopard II и британские танки. Он подчеркнул, что Abrams удалось уничтожить не гиперзвуковой ракетой, а обычным беспилотным летательным аппаратом. Это, по мнению бывшего подполковника, указывает на то, что американские танки не повлияют на ход боев.

Расмуссен также отметил, что Abrams тяжелее и сложнее в управлении, они требуют обслуживания и поддержки.

«Уверен, что русские смогут без проблем нацелиться на этот танк. Думаю, они исчезнут довольно быстро. Поле боя совершенно не изменится», – заключил экс-подполковник.

Накануне Минобороны России сообщило об уничтожении танка Abrams.

Ранее советник главы ДНР Кимаковский рассказал о слабых местах танков Abrams.