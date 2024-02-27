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ВС России сбили 69 украинских беспилотников за сутки

Минобороны: ВС России сбили 69 беспилотников ВСУ за сутки

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Reuters

Российские войска уничтожили 69 беспилотников ВСУ за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства Обороны России.

Беспилотники были уничтожены в районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области, Чернопоповка, Житловка Луганской народной республики, Егоровка Донецкой народной республики, Чубаревка, Чистополье, Сладкая Балка Запорожской области, Васильевка, Корсунка Херсонской области. Также был перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

27 февраля в небе над Белгородской областью сбили два украинских дрона. По данным ведомства, силы ПВО сработали около 12:30.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал об обстреле Брянской области со стороны ВСУ. По словам губернатора, в результате попадания снарядов на промышленном объекте было частично повреждено остекление административного здания. Сообщается, что украинские войска предприняли попытку атаковать объекты на территории Клинцовского района.

Ранее украинский беспилотник атаковал Энергодар.

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