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МО РФ сообщило об освобождении Северного на Авдеевском направлении

МО РФ: российские войска освободили село Северное на Авдеевском направлении

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие освободили населенный пункт Северное на Авдеевском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Северное», – отметили в ведомстве.

Кроме того, российские бойцы нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны, цитирует сообщение Минобороны телеканал RT.

В сообщении также указано, что Вооруженные силы РФ заняли более выгодные позиции и отбили девять контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины в районах Новгородского, Первомайского и Петровского Донецкой Народной Республики.

До этого глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о переходе большей части населенного пункта Работино в серую зону.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ препятствуют переправе ВСУ с правого берега Днепра.

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