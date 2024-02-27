Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Запорожской области рассказали о переходе села Работино в серую зону

Рогов: большая часть Работино в Запорожской области перешла в серую зону

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

В селе Работино Запорожской области продолжаются тяжелые позиционные бои, большая часть населенного пункта находится в серой зоне. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, сообщает РИА Новости

«Позиционные ожесточенные бои в Работино продолжаются. <...> Большая же часть Работино перешла в серую зону», – сказал Рогов, отметив, что российские войска освободили южную часть села, противник занял позиции на севере.

Работино – село на линии фронта в Запорожской области. Украинское командование преподносит его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на этом направлении. Рогов предположил, что Вооруженные силы Украины могут готовиться к отводу войск из Работино, об этом может говорить минирование территорий около населенного пункта.

До этого военный эксперт Евгений Михайлов поделился мнением о скором освобождении села Работино российскими войсками.

Ранее в Запорожской области рассказали об эвакуации жителей села Работино.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами