Шойгу раскрыл потери Украины с начала спецоперации

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 444 тыс. военнослужащих за время специальной военной операции, с начала этого года они теряют более 800 человек и 120 единиц вооружения в сутки. Об этом сообщил глава министерства обороны России Сергей Шойгу на заседании коллеги военного ведомства, передает ТАСС.

По его словам, боевой потенциал Вооруженных сил Украины снижается в результате активных действий российских солдат.

«В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства», — сказал Шойгу.

До этого председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что потери украинской армии с начала спецоперации составили 31 тыс. человек, заявил, что с начала специальной военной операции потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили минимум 500 тыс. человек.

Ранее Зеленский рассказал, что Владимир Путин призывал прекратить огонь на Донбассе.