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Шойгу заявил о ликвидации биоугрозы после обрушения Каховской ГЭС

Шойгу: войска РХБЗ ликвидировали биоугрозу, связанную с обрушением Каховской ГЭС

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Александр Казаков/POOL/РИА Новости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о ликвидации биоугрозы после обрушения плотины Каховской ГЭС. Об этом пишет ТАСС.

Решением этой задачи занимались войска радио и химической и биологической защиты (РХБЗ).

«Было обеззаражено более полутора тысяч объектов на площади 340 тыс. квадратных метров, что позволило минимизировать материальный и финансовый ущерб», — заявил он.

До этого в Херсонской области сообщили о завершении ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой.
Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины. Существует также версия о том, что авария произошла из-за «старых повреждений». Компания «Укргидроэнерго» заявила, что станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Ранее в Херсонской области заявили о необычных природных явлениях после теракта на Каховской ГЭС.

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Обрушение Каховской ГЭС
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