Над Белгородской областью сбили два украинских дрона

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По данным ведомства, силы ПВО сработали около 12:30.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили шесть снарядов украинской реактивной системы залпового огня «Град» над Белгородской областью.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал об обстреле Брянской области со стороны ВСУ. По словам губернатора, в результате попадания снарядов на промышленном объекте было частично повреждено остекление административного здания.

24 февраля Минобороны РФ сообщало, что российские войска сбили два украинских самолета МиГ-29 в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.