Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил ТАСС, что Вооруженные силы Украины могут готовиться к выведению войск из села Работино, об этом может говорить минирование территорий около населенного пункта.

По его словам, украинские военные ведутся активные инженерные работы по минированию северной стороны села.

«Тут могут быть два сценария: или чтобы не побежали боевики, которые сидят в селе Работино, их «закрывают» минными полями, или же возможен отход подразделений ВСУ на другие позиции», — утверждает он.

По его данным, войска РФ в настоящее время южную часть Работино, а ВСУ — северную.

До этого военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов высказал мнение, что в скором времени российские военные возьмут под свой контроль село Работино, которое является стратегически важным участком на Запорожском направлении. По его словам, военных ВСУ не придется «выкуривать» из Работино, так как это не городские бои.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.