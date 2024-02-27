Громкие звуки в центре Севастополя объяснили

Громкие звуки, доносящиеся в центре Севастополя, связаны с тренировкой флота. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Уточняется, что тренировка включает применение стрелкового оружия в районе Северного и Южного молов.

«Громкие звуки в центре города — флот проводит тренировку по противоподводно-диверсионной обороне, в том числе с применением стрелкового оружия в районе Северного и Южного молов», — сказал он.

По данным главы Севастополя, тренировка ориентировочно продлится до 13:00. Обстановка в городе спокойная.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Крым и Севастополь являются неотъемлемыми частями России. Глава государства подчеркивал, что эти регионы вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности РФ.

До этого Путин рассказал, что опирался на общественное мнение, когда принимал решения по вопросам Крыма и Донбасса. По словам президента, если бы не настрой общества, в Крыму и Донбассе «ничего бы не происходило».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о своей первой встрече с президентом РФ.