Военный эксперт заявил об уязвимости истребителей Mirage перед российской ПВО

Французские истребители Mirage 2000, которые Франция может поставить Украине, не смогут справиться с российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил «Известиям» ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Mirage 2000 — аналог натовского истребителя F-16. Он по силам российским комплексам противовоздушной обороны (ПВО), а также по силам в воздушных боях, особенно с истребителем Су-35 поколения 4++, и Су-30», — сказал он.

По мнению военного эксперта, Франция, возможно, не предоставит эти самолеты украинской армии.

До этого украинский посол во Франции Вадим Омельченко призвал не верить слухам о передаче Вооруженным силам Украины французских истребителей Mirage 2000D.

17 февраля американское издание Foreign Policy писало, что первые истребители F-16 могут появиться на Украине в июне 2024 года.

Ранее в Британии рассказали, что ждет американские самолеты F-16 на Украине.